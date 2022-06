Ropeway: घंटों की मेहनत के बाद पर्यटकों ने ली चैन की सांस, सभी यात्री हुए रेस्क्यू

Himachal Ropeway Accident Video: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से आज एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. यहां केबल कार में तकनीकी खराबी के कारण परवाणू टिंबर ट्रेल में कुल 11 पर्यटक फंसे गए. जिन्हें साढ़े तीन घंटे की जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू कर लिया गया है. जिसके बाद प्रशासन और पर्यटक साथ ही उनके परिवार वालों ने राहत की सांस ली है.

#WATCH | Himachal Pradesh: Rescue operation underway at Parwanoo Timber Trail where a cable car trolly with tourists is stuck mid-air. pic.twitter.com/VWR13M8wLV

— ANI (ANI) June 20, 2022