PBKS vs LSG Dream 11 Prediction: मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में होगा पंजाब-लखनऊ का मैच, जानें कैसी है पिच?

PBKS vs LSG Dream 11 Prediction: आईपीएल 2023 में आज पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (punjab kings vs lucknow super giants) टीम से होगा. ये मुकाबला मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाना है. बता दें, दोनों टीमों का प्रदर्शन इस सीजन में ठीक-ठाक रहा है. इस खबर में हम आपको बताएंगे चेन्नई सुपर किंग्स (PBKS) और राजस्थान रॉयल्स (LSG) ड्रीम 11 टीम (CSK VS RR Dream 11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

IPl 38th Match -

PBKS vs LSG

Toss - 7 PM

Venue - Punjab Cricket Association Stadium, mohali

Date - Friday, April 28, 2023

Time - 7:30 PM



PBKS vs LSG Dream 11 Prediction:

कप्तान- सैम करन (Sam Curran)

उप कप्तान- केएल राहुल (KL Rahul)

बॉलर- अर्शदीप सिंह (Arshdeep Sing), अमित मिश्रा (Amit Mishra)

विकेट कीपर- प्रभसिमरन सिंह (Prabh Simran Singh)

बैटर- हरप्रीत सिंह (Harpreet Singh), अथर्व टाडे (Atharva Taide), केएल राहुल (KL Rahul)

ऑल राउंडर- सैम करन (Sam Curran), एलएस लिविंगस्टोन (LS Livingstone), कायले मेयर्स (Kayle Mayers), मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis), कृणाल पांड्या (Krunal Pandya)

पिच रिपोर्ट (PBKS vs LSG Pitch Report)

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज का मैच मोहाली में आईएस बिंद्रा स्टेडियम में होना है. ये पिच पूरे मैच में बैलेंस रहती है. उम्मीद है कि पहली इनिंग का स्कोर 158 तक जा सकता है. वहीं, जो टीम टॉस जीतती है वह पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है.

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ संभावित प्लेइंग 11 (PBKS vs LSG Playing 11)

पंजाब किंग्स संभावित प्लेइंग 11 (Punjab Kings Playing 11)

अथर्व तायडे, प्रभसिमरन सिंह, मैट शॉर्ट/सिकंदर रजा, जितेश शर्मा (wk), सैम कुरेन (c), लियाम लिविंगस्टोन, हरप्रीत भाटिया, शाहरुख खान, हरप्रीत बराड़, नाथन एलिस और अर्शदीप सिंह.

लखनऊ सुपर जायंट्स संभावित प्लेइंग 11 (Lucknow Super Giants playing 11)

केएल राहुल (c), काइल मेयर्स, निकोलस पूरन (wk), आयुष बडोनी, रवि बिश्नोई, अवेश खान, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, क्रुनाल पांड्या, cv नवीन उल हक/मार्क वुड और यश ठाकुर/अमित मिश्रा।

