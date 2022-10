Himachal Chunav: झंडूता विधानसभा सीट पर हैट्रिक लगाने के लिए BJP तैयार, क्या Congress-AAP हिला पाएगी कुर्सी?

Himachal Pradesh Vidhansabha Election 2022: हिमाचल विधानसभा चुनाव के तारीखों (Himachal Chunav Date) की घोषणा कर दी गई है. 12 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा (Himachal Chunav) के चुनाव होने वाले हैं. हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीट पर एक ही फेज में मतदान होंगे. ऐसे में चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है. उम्मीद है आज या कल में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर देगी.

हिमाचल चुनाव को लेकर प्रदेश में बड़े-बड़े नेता मंत्री अब प्रदेश के कई शहरों में पहुंच रहे हैं. खुद पीएम नरेंद मोदी (PM Modi in Himachal) भी अक्टूबर के महीने में दो बार हिमाचल आ चुके है. वहीं प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi in Himachal) भी हिमाचल आ चुकी हैं. इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी (Amit Shah in Himachal) हिमाचल के सिरमौर पहुंचे थे.

पिछले चुनावों की करें तो प्रदेश में अब तक कांग्रेस (Himachal Congress) और बीजेपी (BJP Himachal) का ही अधिकतर कब्जा रहा है. एक बार बीजेपी चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है, तो दूसरी बार कांग्रेस के हाथों सत्ता की चॉबी होती है. पिछले तीन दशको से एक बार कांग्रेस, तो एक बार बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी (AAP Himachal) भी चुनावी बिगुल बचा चुकी है. 'आप' अब हिमाचल में पूरे 68 विधानसभा सीट पर जीतने के लिए अपनी तैयारी कर रही है.

चुनाव को लेकर प्रदेश में नेताओं का आना-जाना लगा हुआ है. पार्टी कार्यकर्ता भी हर दिन रैली और मीडिया वार्ता कर लोगों के सामने चुनाव से जुड़ी अपनी बात रख रहे हैं. ऐसे में हम आपको हम हर दिन प्रदेश की एक-एक विधानसभा सीट का हर अपडेट और राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं. आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे बिलासपुर जिले (Bilaspur) की झंडूता विधानसभा सीट (Jhanduta Vidhansabha Seat) के बारे में.

झंडूता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सीट नंबर 46 है. इस विधानसभा सीट पर साल 2017 में जीत राम कटवाल (Jeet Ram Katwal) को विधायक चुना गया था. वह बीजेपी (BJP) से विधायक हैं. वह हिमाचल के बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक हैं.

बिलासपुर जिले में स्थित झंडूता निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. यह क्षेत्र साल 2008 में, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अनुसरण में अस्तित्व में आया है. इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है. हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने भी पूरा जोर लगाया है. 2012 में यहां से बीजेपी के रिखी राम कौंडल ने चुनाव जीता था, लेकिन साल 2017 में बीजेपी ने जीत राम कटवाल को टिकट दिया है और उन्होंने जीत हासिल की.

झंडूता में शाहतलाई प्रसिद्ध तीर्थस्थल है. यहां ही बाबा बालक नाथ ने तपस्या की थी. साल भर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है. इस सीट पर अनुसूचित जाति का काफी दबदबा है.

