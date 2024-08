'कंगना रनौत को है Rape का तजुर्बा' सिमरनजीत सिंह मान के इस शर्मनाक बयान पर Kangana Ranaut ने दिया जवाब

Kangana Ranaut News: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' रिलीज होने वाली है. वहीं, फिल्म के साथ-साथ कंगना रनौत अपने बयान को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं.

सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना पर दिया बड़ा बयान

दरअसल, बॉलीवुड अभिनेत्री एवं हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत पर पंजाब के संगरूर से शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने मीडिया के एक सवाल पर बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने कहा कि मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन कंगना रनौत को रेप का बहुत तजुर्बा है. उनसे पूछ सकते हैं कि रेप कैसे होता है. ताकि लोगों को इसके बारे में समझाया जाए कि रेप कैसे होता है. वहीं ये पूछे जाने पर कि कंगना को रेप का कैसे तजुर्बा है तो सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजुर्बा नहीं आता है. उसी तरह उन्हें रेप का तजुर्बा है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि हाल ही में कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, कि पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवियों ने हिंसा फैलाई. वहां शव लटक रहे थे और रेप किए गए. अगर देश में मजबूत नेतृत्व नहीं होता तो भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बन जाते.

वहीं, आज के इस बड़े बयान पर कंगना रनौत ने एक्स पर सिमरनजीत सिंह मान की वीडियो शेयर करते हुए बात लिखी. साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हमारे सिर पर बंदूक तान दी है. बंदूकों से हम डरने वाले नहीं हैं. आज मुझे बलात्कार की धमकियां भी आ रही हैं, लेकिन इस तरह से वो मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे.

It seems this country will never stop trivialising rape, today this senior politician compared getting raped to riding a bicycle no wonder rapes and violence against women for fun, is so deep rooted in the psyche of this patriarchal nation that it is casually used to tease or… pic.twitter.com/ZHHWPEXawq

— Kangana Ranaut (KanganaTeam) August 29, 2024