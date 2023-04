KKR VS GT Dream 11 Prediction: जीत की हैट्रिक लगाने के लिए गुजरात टाइटंस की तैयारी पूरी! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

KKR VS GT Dream 11 Prediction: IPL में आज 9 अप्रैल को हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस का सामना नातीश राणा की कोलकाता नाइट राइडर्स से होने वाला है. दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगा. हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस अपने घरेलू मैदान पर टुर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी. वहीं दूसरी ओर दो मुकाबले में एक जीत औऱ एक हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स अपना तीसरी मैच भी जीतना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकती है.

KKR VS GT LIVE Streaming: गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच लाइव मैच कब, कहां और कैसे देखें

आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे गुजरात टाइटंस (GT) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ड्रीम 11 टीम (KKR VS GT Dream 11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

IPl 13th Match -

KKR VS GT

Toss - 3 PM

Venue - Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Date - Sunday, April 09, 2023

Time - 3:30 PM



KKR VS GT Dream 11 Prediction:

बल्लेबाज- शुभमन गिल(कप्तान), हार्दिक पंड्या, डेविड मिलर, रिंकू सिंह, नीतीश राणा

विकेटकीपर- राहमानुल्लाह गुरबाज

ऑलराउंडर - आंद्रे रसेल(उपकप्तान), सुनील नरेन

गेंदबाज- राशिद खान, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी

पिच रिपोर्ट (KKR VS GT Pitch Report)

गुजरात और कोलकाता के बीच आज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. ये गुजरात का होम ग्राउंड है और यहां पर गुजरात ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है. ऐसे में आज फिर हो सकता है कि गुजरात बाजी मार जाए. वहीं आज के मैच को लेकर सबकी निगाहें शुभमन गिल पर रहेंगी. इसके अलावा कोलकाता ने पिछले मुकाबले में जिस तरह प्रदर्शन किया उसे देख कर कहा जा सकता है कि ये मैच काफी अच्छा होने वाला है. आज का संडे मैच लोगों को पसंद आएगा. और पिछले मैच की तरह कोलकाता शानदार जीत हासिल कर सकती है.

गुजरात टाइटंस संभावित प्लेइंग 11 (GT Playing 11)

हार्दिक पांड्या (कप्तान), रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन,डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, , जोशुआ लिटिल, मोहम्मद शमी, यश दयाल, अल्जारी जोसेफ

कोलकाता नाइट राइडर्स संभावित प्लेइंग 11 (KKR Playing 11)

नितीश राणा (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, मनदीप सिंह, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नरेन, टिम साउदी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती.

