KKR vs RR Dream 11: ईडन गार्डंन में आज भिड़ेगी राजस्थान और कोलकाता, जानें पिच रिपोर्ट

KKR vs RR Dream 11 Prediction: आईपीएल 2023 का एक पड़ाव बीत चुका है. वहीं आज के मैच में जो टीम जीतेगी उसका प्लेऑफ का रास्ता भी साफ हो जाएगा. बता दें, आज लीग में कोलकाता नाईट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स (Kolkata Knight Riders VS Rajasthan Royals) के बीच मैच खेला जाएगा. स्कोरबोर्ड की बात करें, तो कोलकाता छठवे नंबर पर है. वहीं राजस्थान पांचवे नंबर पर है.

IPl 55th Match -

KKR vs RR

Toss - 7 PM

Venue - Eden Gardens, Kolkata

Date - Thursday, May 11, 2023

Time - 7:30 PM

कोलकाता नाईट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स ड्रीम 11 प्रिडिक्शन (KKR vs RR Dream11 Prediction)

कप्तान- संजू सैमसन

उपकप्तान- जेसन रॉय

विकेटकीपर- जोस बटलर

बल्लेबाज- यशस्वी जायसवाल, नितीश राणा, शिमरोन हेटमायर

ऑलराउंडर- आंद्रे रसेल, रविचंद्रन अश्विन

गेंदबाज- युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, मुरुगुन अश्विन

पिच रिपोर्ट (KKR vs RR Pitch Report)

आज का मैच ईडन गार्डन्स में होगा. इस स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल है. बता दें, मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है. इसके बाद जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है. पिच स्पिनरों के लिए ये मैदान अच्छा होता है.

कोलकाता नाईट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स Playing 11 (KKR vs RR Playing 11)

राजस्थान रॉयल्स संभावित प्लेइंग 11 (RR Playing 11)

संजू सैमसन (कप्तान/कप्तान), यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, शिमरोन हेटमेयर, जो रूट, रविचंद्रन अश्विन, ध्रुव जुरेल, ओबेड मैक्कॉय, कुलदीप यादव, ट्रेंट बौल्ट / एडम जम्पा, युजवेंद्र चहल

कोलकाता नाईट राइडर्स संभावित प्लेइंग 11 (KKR Playing 11)

मनदीप सिंह, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, नितीश राणा (कप्तान), रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नरेन, टिम साउदी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती.

(For more news apart from KKR vs RR live match and IPL 2023, stay tuned to Zee Phh)