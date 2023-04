KKR vs SRH Dream 11 Prediction: कोलकाता-हैदराबाद के बीच मुकाबला आज, जानें पिच रिपोर्ट और फैंटसी टीम

KKR vs SRH Dream 11 Prediction: आज आईपीएल का 19वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद (kolkata knight riders vs sunrisers hyderabad) के बीच खेला जाना है. यह मैच काफी दिलचस्प होने वाला है. क्योंकि कोलकाता के पिछले मैच ने फैंस को काफी खुश कर दिया था . ऐसे में फैंस को काफी इंतजार है आज के मैच का. इस खबर में हम आपको बताएंगे कोलकाता (KKR) और हैदराबाद (SRH) ड्रीम 11 टीम (KKR vs SRH Dream 11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

IPl 19th Match -

KKR vs SRH

Toss - 7 PM

Venue - Eden Gardens Stadium, Kolkata

Date - Friday, April 14, 2023

Time - 7:30 PM



KKR vs SRH Dream 11 Prediction:

विकेट कीपर- रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz)

बैटर- नितीश राणा (Nitish Rana), रिंकू सिंह (Rinku Singh), वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer), मयंक अग्रवाल (Mayank Agrawal), राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi)

ऑलराउंडर- सुनील नारायण (Suneel Narayan), मार्को जैनसन (Marco Jansen), एडेन मार्करम (Aiden Markram).

बॉलर- सुयश शर्मा (Suyash Sharma), उमरान मलिक (Umran Malik)

कप्तान- नील नारायण (Suneel Narayan)

उप कप्तान- राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi)

पिच रिपोर्ट (KKR vs SRH Pitch Report)

आज का मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. केकेआर के लिए आज का मैच इस मैदान पर दूसरा मैच होने वाला है. ये पिच बैटर्स को काफी सपोर्ट करती है. जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग का चयन कर सकती है. साथ ही इस मैदान पर आईपीएल के 78 मुकाबले हुए हैं. पहले खेलने वाली टीम को 32 मैचों में जीत मिली है, तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम 45 बार जीती है.

कोलकाता नाइट राइडर्स संभावित प्लेइंग 11 (KKR Playing 11)

नितीश राणा (c), रहमानुल्लाह गुरबाज (wk), वेंकटेश अय्यर, एन जगदीसन, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती।

सनराइजर हैदराबाद प्लेइंग 11 (SRH Playing 11)

एडेन मार्कराम (c), मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रूक, राहुल त्रिपाठी, हेनरिक क्लासेन (wk), वाशिंगटन सुंदर, मार्को जानसेन, मयंक मारकंडे, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक.

