Paragliding Accident: कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान हुआ हादसा, 2 लोग की मौत

Paragliding Accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के डोभी इलाके में टेक-ऑफ के तुरंत बाद पहाड़ी से टकराने की वजह से दो लोगों की मौत हो गई हैं. जिसमें एक पैराग्लाइडर पायलट और एक पर्यटक शामिल है. जिन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल लेकर जाया गया है. हालांकि पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है.

Himachal Pradesh | Two die - a paraglider pilot and a tourist, after colliding with a hill soon after take-off in Dobhi area of Kullu district. Post mortem being done in the nearby hospital. Police probe on: Kullu SP Gurdev Chand Sharma pic.twitter.com/BhBR4Wd4dZ

— ANI (ANI) June 15, 2022