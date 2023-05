LSG vs CSK LIVE Streaming: प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए लखनऊ और चेन्नई में आज कांटे की टक्कर, जानें कैसे देखें लाइव मैच

LSG vs CSK LIVE Streaming: आईपीएल 2023 का 45वां मैच आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants) के बीच मैच खेला जाएगा. दोनों ही टीम इस बार के आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन कर रही है.

स्कोर की बात करें, तो लखनऊ ने 9 मैचों में से 5 मैचों में जीत हासिल कर तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है. वहीं, चेन्नई ने भी 9 मैचों में से 5 पर जीत दर्ज करके चौथे नबंर पर बनी हुई है. ऐसे में आज दोनों ही टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी जान लगा देगी. आज के इस खबर जानिए इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला कब खेला जाएगा? (LSG vs CSK Match Date)

आईपीएल के 45वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 3 मई 2023 को भिड़ेंगी.

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला कहां खेला जाएगा? (LSG vs CSK Match Venue)

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आमने-सामने होंगी.

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टॉस कब होगा? (LSG vs CSK Match Toss Time)

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दोपहर 3 बजे टॉस होगा.

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच कब शुरू होगा? (LSG vs CSK Match Time)

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच 3.30 बजे से शुरू होगा.

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन हैं? (LSG vs CSK Match Captains)

चेन्नई सुपर किंग्स की कमान महेंद्र सिंह धोनी तो केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कर रहे हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच को टीवी पर कहां देख सकते हैं? (LSG vs CSK Match Broadcast)

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स वाले मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर कहां देख सकते हैं?(LSG vs CSK Live Streaming)

लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग आप मोबाइल पर जियो सिनेमा एप के जरिए देख सकते हैं.

