MI vs CSK Dream 11 Prediction: मुंबई अपने होम ग्राउंड 'वानखेड़े' स्टेडियम में चेन्नई से भिड़ने के लिए तैयार, जानें हेड टू हेड

MI vs CSK Dream 11 Prediction: IPL में आज (8 अप्रैल) होने वाले दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का सामना चेन्नई सुपर किंग्स(Chennai Super Kings) से होगा. मुंबई अपने होम ग्राउंड 'वानखेड़े' स्टेडियम में चेन्नई से टक्कर लेगी. यह दोनों ही टीमें काफी मजबूत हैं. IPL के हर सीजन में ये दोनों टीमें सबसे सफल रही हैं. अब तक हुए 15 सीजन में 9 बार इन्हीं दोनों ने आईपीएल की ट्रॉफियां उठाई हैं. इन दोनों टीमों की टक्कर हमेशा से दिलचस्प रही है. फैंस इनके मैच का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं. ऐसे में आज होने वाला मुकाबला भी कांटे की टक्कर का हो सकता है.

आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ड्रीम 11 टीम (MI vs CSK Dream 11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

IPl 12th Match -

MI vs CSK

Toss - 7 PM

Venue - Wankhede Stadium, Mumbai

Date - saturday, April 08, 2023

Time - 7:30 PM



MI Vs CSK Dream 11 Prediction:

Wicket-Keeper: डेविन कॉन्वे

Batters: ऋतुराज गायक्वॉड, शिवम दुबे, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा

All-Rounders: बेन स्टोक्स, मिचेल सेंटनर और मुईन अली.

Bowlers: अरशद खान, जोफरा अर्चर और पीयुष चावला

Captain: तिलक वर्मा

Vice-Captain: सूर्यकुमार यादव

मुंबई बनाम चेन्नई पिच रिपोर्ट (MI Vs CSK Pitch Report):

चेन्नई (CSK)और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच होने वाले इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट को लेकर बात करें तो यह पिच गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए यह पिच एक जैसी होने की उम्मीद है. पिछले 20 मैचों में इस जगह पर पहली पारी का औसत स्कोर 158 रन है. इस जगह पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपने 45% मैच जीते हैं, इसलिए यहां टॉस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. अब आज के मैच में क्या होता है ये देखना होगा.

Mumbai Indians probable playing 11

रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर),सूर्यकुमार यादव, कैमरोन ग्रीन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, नेहाल वधेरा, शम्स मुलानी/ऋतिक शौकीन, पीयुष चावला, अरशद खान और जोफरा आर्चर.

Chennai Super Kings probable playing 11

एमएस धोनी (कप्तान/विकेट कीपर), ऋतुराज गायक्वॉड, डेवन कॉन्वे, मुईन अली, अंबती रायुडु, बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, दीपक चहर, महीश तीक्षणा और राजवर्धन हंगरगेकर.

