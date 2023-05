MI vs RCB Dream 11: मुंबई के वानखडे स्टेडियम में आज आमने-सामने होंगी बैंगलोर-मुंबई, जानें प्लेइंग 11

MI vs RCB Dream 11 Prediction: आईपीएल 2023 का एक पड़ाव बीत चुका है. वहीं अब पूरे जोश के साथ सभी टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए तैयारी हैं. वैसे अब तो प्लेऑफ की तस्वीरें भी साफ हो गई है. आज लीग में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore) के बीच मैच खेला जाएगा. बता दें,दोनों टीमों ने इस सीज़न में अब तक 10-10 मैच खेले हैं और RCB का पलड़ा मुंबई से भारी. RCB 5 मैच जीत कर अंक तालिका में छठे नंबर है तो वहीं मुंबई ने भी 5 मैच जीते हुए हैं और 8वें नंबर है.

MI vs RCB LIVE Streaming: मुंबई इंडियंस-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में कांटे की टक्कर आज, जानें कैसे देखें लाइव

IPl 54th Match -

MI vs RCB

Toss - 7 PM

Venue - wankhde stadium, Mumbai

Date - Monday, May 02, 2023

Time - 7:30 PM

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ड्रीम 11 प्रिडिक्शन (MI vs RCB Dream11 Prediction)

कप्तान: सूर्यकुमार यादव

उपकप्तान: कैमरॉन ग्रीन

विकेट कीपर: ईशान किशन

बल्लेबाज: विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड

ऑलराउंडर्स: कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल

गेंदबाज: पीयुष चावला, मोहम्मद सिराज, जोश हेजलवुड

पिच रिपोर्ट (MI vs RCB Pitch Report)

जानकारी के लिए बता दें, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है. इस पिच पर अभी तक 9 मैच हुए हैं और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम के आंकड़े अच्छे हैं. 9 मुकाबलों में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 तो गेंदबाजी करने वाली टीम ने 5 मैच जीते हैं. ऐसे में आज होने वाले इस मुकाबले में फैंस को मजा आ सकता है.

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर Playing 11 (MI vs RCB Playing 11)

मुंबई इंडियंस संभावित प्लेइंग 11 (MI Playing 11)

इशान किशन (विकेट कीपर), रोहित शर्मा (कप्तान), कैमरन ग्रीन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, ट्रिस्टन स्टब्स, जोफ्रा आर्चर, पीयूष चावला, आकाश मधवाल, अरशद खान.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर संभावित प्लेइंग 11 (RCB Playing 11)

फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), विराट कोहली, महिपाल लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक (विकेट कीपर), अनुज रावत, केदार जाधव, वानिन्दु हसरंगा, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज, जोश हेजलवुड.

(For more news apart from MI vs RCB live match and IPL 2023, stay tuned to Zee Phh)