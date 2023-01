Miss Universe 2023: Divita Rai कर रहीं देश का प्रतिनिधित्व, जानें कब, कहां-कैसे देख सकते हैं मिस यूनिवर्स इवेंट

Miss Universe 2023 Date and Time: हर साल की तरह इस साल भी मिस यूनिवर्स 2023 (Miss Universe 2023) का आगाज होने जा रहा है. इस बार ये 71वें मिस यूनिवर्स होगा. बता दें, मिस यूनिवर्स पेजेंट का आगाज 14 जनवरी 2023 यानी शनिवार को को लुइसियाना के न्यू ऑरलियन्स (New Orleans, Louisiana) में अर्नेस्ट एन मोरियल कन्वेंशन सेंटर (Ernest N. Morial Convention Center) में होगा.

LIVA Miss Diva Universe 2022, @divitarai2 in her National Costume ‘Sone Ki Chidiya’ for MissUniverse National Costume Competition https://t.co/6KGlMgDyQp

— Miss Diva (MissDivaOrg) January 12, 2023