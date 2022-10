Himachal Election: नगरोटा विधानसभा सीट पर लगातार 4 चुनाव में कांग्रेस का रहा कब्जा, BJP मिशन रिपीट के लिए तैयार

Himachal Pradesh Vidhansabha Election 2022: हिमाचल विधानसभा चुनाव डेट (Himachal Chunav Date) को लेकर तस्वीरें साफ हो गई है. 12 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा (Himachal Chunav) के चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तारीखों की घोषणा कर दी है. बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीट पर एक ही फेज में मतदान होंगे. ऐसे में चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है. एक से दो दिन के अंदर सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर देगी.

Himachal Chunav: सुलह विधानसभा सीट पर जारी है उलटफेर का खेल, इस बार किसकी बनेगी सरकार?

विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद मोदी (PM Modi in Himachal) भी हिमाचल का दौरा कर रहे हैं. वहीं प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi in Himachal) भी हिमाचल आ चुकी हैं. शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह भी (Amit Shah in Himachal) हिमाचल के सिरमौर पहुंचे थे. उन्होंने जनसभा को संबोधित किया.

कांगड़ा विधानसभा सीट से BJP कर रही एक दशक से जीत का इंतजार, क्या इसबार बदलेगा रिवाज?

बात अगर पिछले चुनावों की करें तो प्रदेश में अब तक कांग्रेस (Himachal Congress) और बीजेपी (BJP Himachal) का ही अधिकतर कब्जा रहा है. एक बार बीजेपी चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है, तो दूसरी बार कांग्रेस के हाथों सत्ता की चॉबी होती है. पिछले तीन दशको से एक बार कांग्रेस, तो एक बार बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी (AAP Himachal) भी चुनावी मैदान में उतर गई है. 'आप' अब हिमाचल में पूरे 68 विधानसभा सीट पर जीतने के लिए अपनी तैयारी कर रही है.

पालमपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का हमेशा से रहा दबदबा, क्या BJP और AAP बदल पाएगी रिवाज?

जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे-वैसे चुनाव को लेकर प्रदेश में बड़े-बड़े नेताओं का आना-जाना भी शुरू हो गया है. पार्टी कार्यकर्ता भी हर दिन रैली और मीडिया वार्ता कर लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं. ऐसे में हम आपको हम हर दिन प्रदेश की एक-एक विधानसभा सीट का हर अपडेट और राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं. आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कांगड़ा जिले की नगरोटा विधानसभा सीट (Nagrota Vidhansabha Seat) के बारे में.

नगरोटा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सीट नंबर 15 है. इस विधानसभा सीट पर साल 2017 में अरुण कुमार (Arun kumar) को विधायक चुना गया था. यह बीजेपी (BJP) से विधायक हैं. साल 2017 में इस सीट में कुल 49.79 प्रतिशत वोट पड़े थे. भारतीय जनता पार्टी से अरुण कुमार ने भारतीय कांग्रेस के जी एस बाली को 1,000 वोटों के मार्जिन से हराया था. बता दें, आम आदमी पार्टी ने नगरोटा सीट से उमाकांत डोगरा को टिकट दिया गया है. हालांकि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस किसे उतारती है इसके नाम अभी सामने नहीं आए.

साल 2012 में इस सीट पर कांग्रेस को कब्जा था. इस सीट पर पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है. साल 2012 में नगरोटा सीट पर 73,578 मतदाता थे, जो साल 2017 में बढ़कर 81,182 हो गए थे. यह सीट चामुंडा माता के मंदिर मे भी बहुत प्रसिद्ध है.

बात करें , कांग्रेस के विधायक जीएस बाली कि तो, वह यहां के प्रमुख नेता कहे जाते हैं. वह इस सीट से 1998 से से लगातार चुनाव जीत रहे हैं. कांग्रेस में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने सेवादल से की. हालांकि 2017 में उन्होंने हार का सामना करना पड़ा. इस बार चुनाव में क्या निर्णय जनता लेगी यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा.

Himachal Chunav: सुलह विधानसभा सीट पर जारी है उलटफेर का खेल, इस बार किसकी बनेगी सरकार?

वहीं, वर्तमान में विधायक अरुण कुमार का कहना है कि उन्होंने नगरोटा में पौने पांच साल में विकास की गति को कभी रुकने नहीं दिया है. जिस भी पंचायत प्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता या जनता ने कोई मांग रखी है. उसे पूरा करने का किया है. आगे उन्होंने ने बताया कि सीएम जयराम ठाकुर के आशीर्वाद से नगरोटा विकास के पथ पर अग्रसर है.

Watch Live