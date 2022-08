नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई मूवी 'Haddi' का पोस्टर रिलीज, लड़की के अवतार में आए नजर

Nawazuddin Siddiqui Haddi First Look Out: नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की नई फिल्म का पहला लुक सामने आ गया है. मोशन पोस्टर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लड़की के रूप में नजर आ रहे हैं. उनका लुक देखकर कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा है. हालांकि, ये अदांज फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. आप भी देखिए ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये स्पेशल लुक.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस फिल्म का नाम हड्डी (Nawazuddin Siddiqui Haddi First Look Out) है. फिल्म में एक्टर लीड रोल में दिखेंगे. जारी पोस्टर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लड़की जैसा लुक रखा है. उन्होंने ग्रे कलर का शिमरी गाउन पहना हुआ है. चेहरे पर बोल्ड और हैवी मेकअप है. बालों को भी स्टाइलिश रखा है. ऐसे में पहली बार में कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा है. पोस्टर में एक्टर के हाथ खून से सने हुए हैं. साथ ही पास में हथियार भी रखे हुए हैं.

इस पोस्टर को देखकर साफ पता चल रहा है कि फिल्म में वो महिला के रोल में नजर आने वाले हैं. वो भी काफी डेंजरस और बॉस लेडी के अवतार में. पोस्टर को शेयर करते हुए जानकारी दी गई है कि इस फिल्म में नवाजुद्दीन कभी भी पहले ना देखे गए अवतार में नजर आने वाले हैं. जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी हैं और अगले साल 2023 में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा.

फोटो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस अदांज से चेयर पर बैठे हैं, उसे देखकर यह लग रहा है कि उन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए काफी मेहनत और समय दिया है. मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने कई डिफ्रेंट और इंटरेस्टिंग किरदार निभाए हैं, लेकिन हड्डी सबसे खास और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस अवतार में आजतक मैंने किसी फिल्म में काम नहीं किया है.

