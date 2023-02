NEET PG 2023 Postponement Live updates: नीट पीजी एग्जाम स्थगित को लेकर सुनवाई आज, SC का आ सकता है बड़ा फैसला

NEET PG 2023 Postponement Live updates: भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आज, 27 फरवरी, 2023 को नीट पीजी (NEET PG 2023) परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया और मामले को 27 फरवरी, 2023 तक खुला रखा. ऐसे में NEET PG परीक्षा स्थगित करने पर फैसला लेने के लिए आज फिर सुनवाई होगी.

जानकारी के अनुसार, NEET PG स्थगन मामले को सुप्रीम कोर्ट में नंबर 53 और 53.1 के रूप में सूचीबद्ध किया जा रहा है. मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 14 में दोपहर के सत्र में हो सकती है.

बता दें, NEET PG 2023 के इच्छुक भारत भर के उम्मीदवार ट्विटर पर NBE, NMC, भारत संघ, MoHW और अन्य आधिकारिक अधिकारियों से NEET PG परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध कर रहे हैं. ऐसे में ट्वीटर पर भी #NeetPG2023examPostponement ट्रेंड कर रहा है.

#PostponeNEETPG2023 #NEETPG2023 ... https://t.co/q365Sp9KhF via @YouTube

It’s near about 7 min video explaining each and everything and had discussions with advocate_tanvi anubha1812 Indian__doctor mansukhmandviya VTankha ZeeNews PMOIndia please retweet and tag all pic.twitter.com/0vFnxuxLTw

— indian doctor (abhizaat82) February 26, 2023