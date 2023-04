PAK vs NZ 1st T20 Live Streaming: IPL के बीच कल से शुरू होगी पाकिस्तान-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज, जानें भारत में कब और कहां देखें मैच ?

PAK vs NZ 1st T20 Live Streaming: देश में आईपीएल के लिए फैंस में काफी दीवानगी देखी जाती है. वहीं क्रिकेट प्रेमी के लिए मैच कोई भी हो वो उसे देखना पसंद करता है. आईपीएल के बीच अब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं. इस टूर पर टी20 और 5 वनडे मैच खेला जाएगा. जिसकी शुरुआत कल से हो रही है. ऐसे में आज की इस खबर में जानिए पाकिस्तान-न्यूजीलैंड सीरीज का पूरा शेड्यूल, लाइव स्ट्रीमिंग, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स साथ ही जानें भारत में कब और कहां देखें मैच ?

न्यूजीलैंड स्क्वाड

टी20: टॉम लैथम (कप्तान), मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, कोल मैककोनी, डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, ईश सोढ़ी, विल यंग, ​​चाड बोवेस, डेन क्लीवर, बेन लिस्टर, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, हेनरी शिपले, ब्लेयर टिकनर

ODI: टॉम लैथम (कप्तान), हेनरी निकोल्स, टॉम ब्लंडेल, कोल मैककोनी, डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, ईश सोढ़ी, विल यंग, ​​चाड बोवेस, बेन लिस्टर, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, हेनरी शिपले, ब्लेयर टिकनर

पाकिस्तान स्क्वाड

टी20: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान (उप-कप्तान), फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और जमान खान

ODI: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान (उप-कप्तान), अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सोहेल, इहसानुल्लाह, इमाम-उल-हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और उसामा मीर

PAK बनाम NZ T20 सीरीज 2023 के मैच यहां होंगे:

14 अप्रैल – पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय, लाहौर

15 अप्रैल – दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय, लाहौर

17 अप्रैल – तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय, लाहौर

20 अप्रैल – चौथा टी20ई, रावलपिंडी

24 अप्रैल – 5वां टी20 इंटरनेशनल, रावलपिंडी

PAK बनाम NZ वनडे 2023 के मैच यहां होंगे:

27 अप्रैल – पहला वनडे, रावलपिंडी

29 अप्रैल – दूसरा वनडे, रावलपिंडी

3 मई – तीसरा वनडे, कराची

5 मई – चौथा वनडे, कराची

7 मई – 5वां वनडे, कराची

भारत में पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड 2023 लाइव कैसे देखें?

भारत में PAK बनाम NZ T20 और ODI सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. साथ ही साथ देश में PAK बनाम NZ 2023 T20 और ODI सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग आप SonyLiv ऐप पर भी देख सकते हैं.

भारत में पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड 2023 भारत में कितने बजे देखें

भारत में PAK बनाम NZ T20 और ODI सीरीज का मैच भारतीय समय अनुसार, रात 9.30 बजे से शुरू होगा. जिसका टॉस 9 बजे होगा.

(For more news apart from PAK vs NZ 1st T20 live Streaming and IPL 2023, stay tuned to Zee PHH)

Watch Live