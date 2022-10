PM की रैली के लिए पत्रकारों से मांगे गए थे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बढ़ते बवाल के बीच बदला फैसला

PM Modi Kullu: प्रधानमंत्री नरेंद मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. इस एक दिवसीय दौरे पर पीएम बिलासपुर में एम्स कैंपस का उद्धाटन करेंगे. इसके अलावा वह यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इसके साथ ही वह कुल्लू दशहरा उत्सव में भी हिस्सा लेंगे. हालांकि, इन सब के बीच एक विवाद छीड़ गया है. जिसमें पत्रकारों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं. ऐसे होने पर ही पत्रकारों को रैली में एंट्री दी जाएगी.

माननीय प्रधानमंत्री जी के कल, 5 अक्टूबर, 2022 के हिमाचल प्रदेश दौरे को कवर करने के लिए सभी पत्रकारों का स्वागत है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस उनके कवरेज को सुगम बनाएगी। We shall facilitate their entire coverage.

किसी भी असुविधा के लिए खेद है।

Any inconvenience is deeply regretted.

— Sanjay Kundu, IPS (sanjaykunduIPS) October 4, 2022