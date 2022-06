Punjab Breaking: विजिलेंस रेड के दौरान IAS संजय पोपली के बेटे को लगी गोली

नकुल अरोड़ा/चंडीगढ़: इस वक्त पंजाब के एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आईएएस अधिकारी संजय पोपली (IAS Sanjay Popli) के बेटे को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई है. हालांकि, पुलिस जांच में जुटी है. बता दें, आज यानी शनिवार को आईएएस अधिकारी संजय पोपली की मोहाली की अदालत में पेशी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही है यह घटना हो गई.

Chandigarh | Son of Punjab IAS officer allegedly shoots self

Vigilance team reached here (IAS Sanjay Popli's house) for enquiry&heard a gunshot. After verification, they realized his son has shot himself with his licensed gun. He was shifted to hospital: UT SSP Kuldeep Chahal pic.twitter.com/rh8Z81R7Zx

