Pushpa 2 Teaser: अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन रिलीज होगा टीजर

Pushpa 2 Teaser: अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. ऐसा हम इसलिए बोल रहें है क्योंकि 'पुष्पा 2' से नया अपडेट आया है. 'पुष्पा 2' को लेकर मेकर्स ने 20 सेकेंड का वीडियो शेयर किया है. जिसमें बताया गया है कि तिरुपति जेल से 'पुष्पा' भाग गया है. अब उसे ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है. आप भी देखिए ये वीडियो..

WhereIsPushpa ? (HINDI)

The search ends soon!

The HUNT before the RULE

Reveal on April 7th at 4.05 PM PushpaTheRule pic.twitter.com/oTbeLIWoyJ

— Pushpa (PushpaMovie) April 5, 2023