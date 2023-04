RCB vs CSK Dream 11 Prediction: बैंगलोर-चेन्नई में तीसरी जीत को लेकर मुकाबला आज, जानें प्लेइंग-XI और पिच रिपोर्ट

RCB vs CSK Dream 11 Prediction: आज आईपीएल का 24वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore) के बीच खेला जाना है. यह मैच काफी दिलचस्प होने वाला है. क्योंकि दोनों ही मैच के फैंस काफी ज्यादा है. चेन्नई और बैंगलोर कुल 4-4 मैच खेल चुकी है. जिसमें से 2-2 मैच पर दोनों ही टीमों ने जीत दर्ज किया है. ऐसे में आज अपनी तीसरी जीत के लिए दोनों ही टीम मैदान में उतरेगी. इस खबर में हम आपको बताएंगे बैंगलोर (RCB) और चेन्नई (CSK) ड्रीम 11 टीम (RCB vs CSK Dream 11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

IPl 24th Match -

RCB vs CSK

Toss - 7 PM

Venue - M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

Date - Monday, April 17, 2023

Time - 7:30 PM



RCB vs CSK Dream 11 Prediction:

कप्तान- विराट कोहली (Virat Kohli)

उप-कप्तान- रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja)

विकेट कीपर- डिवोन कोनवे (Devon Conway)

बैटर- फाफ डु प्लेसिस (Faf Du Plessis), विराट कोहली (Virat Kohli), अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane).

ऑलराउंडर- ग्लेन मैक्सवेल (Glen Maxwell), वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga), रवींद्र जड़ेजा

बॉलर- मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj), वजयकुमार (Vijaykumar), Wayne Parnell (Wayne Parnell), तुषार देशपांडे (Tushar Deshpande)

पिच रिपोर्ट (RCB vs CSK Pitch Report)

आज का मैच बेंगलुरु के एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में खेला जाएगा. ये पिच बैटर्स को काफी लाभ पहुंचाने का काम करती है. खेले गए चारों मैचों में टीमों ने स्कोर 170 के पार पहुंचाया है. ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (CSK vs RCB) के बीच खेले जाने वाला मैच हाई स्कोरिंग हो सकता है.

चेन्नई सुपर किंग्स संभावित प्लेइंग 11 (CSK Playing 11)

रुतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, मोईन अली, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (c,wk), तुषार देशपांडे, ड्वेन प्रिटोरियस, महेश ठीकशाना और आकाश सिंह.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्लेइंग 11 (RCB Playing 11)

फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), शाहबाज़ अहमद, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, वानिन्दु हसरंगा, व्यास विजयकुमार और वेन पार्नेल.

