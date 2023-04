RR vs DC Dream 11 Prediction: गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में होगा राजस्थान रॉयल्स-दिल्ली कैपिटल्स का मैच, जानें पिच रिपोर्ट

RR vs DC Dream 11 Prediction: आईपीएल 2023 (IPL 2023) में सभी 10 टीमों के बीच एक के बाद एक शानदार मैच हम सभी को देखने को मिल रहे हैं. वहीं आज शनिवार और रविवार को डबल मैच होगा. पहले पारी में राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच आज यानी शनिवार को आईपीएल 2023 (IPL 2023 Live) का 11वां मैच दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. यह मुकाबला ग्वाहाटी के स्टेडियम में खेला जाएगा.

बता दें, दिल्ली की टीम को इससे पहले खेले दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. वहीं पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को भी पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) ड्रीम 11 टीम (RR vs DC Dream 11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

IPl 11th Match -

RR vs DC

Toss - 3 PM

Venue - ACA Stadium, Guwahati

Date - saturday, April 08, 2023

Time - 3:30 PM

राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) पिच रिपोर्ट (RR vs DC Pitch Report)

आज का पहला मैच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में होगा. यहां की पिच की बात करें तो यहां बल्लेबाजों का काफी मदद मिलती है. यहां हाई स्कोर मैच होने की संभावना रहती है. हालांकि पिछले दिनों राजस्थान और पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले में गेंदबाजों को काफी मदद मिली थी. ऐसे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला बेहतर रहेगा. यहां पर ओस भी कुछ ज्यादा ही पड़ती है. हालांकि आज का मौसम साफ है तापमान भी सही.

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11):

Rajasthan Royals Playing 11: संजू सैमसन (कप्तान/विकेटकीपर), शिमरोन हेटमेयर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, कुलदीप सेन, रविचंद्रन अश्विन, जेसन होल्डर, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल.

Delhi Capital Playing 11: डेविड वार्नर (कप्तान), पृथ्वी शॉ, मिशेल मार्श, रिले रोसौव, मनीष पांडे, अक्षर पटेल, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, खलील अहमद, एनरिक नार्जे, मुकेश कुमार.

