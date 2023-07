Shimla Blast News: शिमला में गैस रिसाव के कारण हुआ था ब्लास्ट, SP ने दी पूरी जानकारी

Shimla Blast News Latest Update: राजधानी के मिडिल बाजार में मंगलवार शाम को हुए ब्लास्ट ने शिमला को दहला दिया. धमाके से एक करोबारी की मौत हो गई जबकि 13 घायल हो गए. धमाके के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी, लेकिन अब साफ हो गया है की धमाका गैस रिसाव की वजह से हुआ.

WATCH | Himachal Pradesh | An explosion occurred at an eatery in the Mall Road area of Shimla recently. CCTV visuals show the intensity of the explosion.

DGP Sanjay Kundu says, "This is a very serious case as this is a tourist place and thousands of people are present here at… pic.twitter.com/i5uyqMzaKb

— ANI (ANI) July 19, 2023