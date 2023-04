गर्मियों में न करें कटहल का ज्यादा सेवन, जानें इसे खाने के साइड इफेक्ट

Side Effects Of Eating Jackfruit: कटहल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फल है जो विटामिन, खनिज और फाइबर का अच्छा स्रोत है. इसके पोषण के कारण ही इसे शाकाहारी लोगों का मीट कहा जाता है. वहीं, खाना बनने के बाद यह दिखने में भी नॉन-वेज की तरह ही लगता है, लेकिन इतना पौष्टिक होने के बाद भी हमें जरूरत से ज्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए. आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे ज्यादा कटहल खाने के कुछ नुकसान.

ज्यादा कटहल खाने के साइड इफेक्ट (Side Effects Of Eating Too Much Jackfruit)

पाचन संबंधी समस्याएं: कटहल में फाइबर अधिक होता है, जिसके अधिक सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे सूजन, गैस और दस्त हो सकते हैं।

एलर्जी प्रतिक्रियाएं: कुछ लोगों को कटहल से एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे खुजली, सूजन और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण हो सकते हैं.

रक्त शर्करा के मुद्दे: कटहल प्राकृतिक शर्करा में उच्च होता है और अधिक मात्रा में सेवन करने पर रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि हो सकती है, जो मधुमेह वाले लोगों के लिए समस्या हो सकती है.

वजन बढ़ना: कटहल कैलोरी से भरपूर फल है, और इसका बहुत अधिक सेवन करने से वजन बढ़ सकता है यदि यह आपकी दैनिक कैलोरी की जरूरत से अधिक हो.

दवाओं के साथ हस्तक्षेप: कटहल में ऐसे यौगिक होते हैं जो कुछ दवाओं के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं, विशेष रूप से वे जिनका उपयोग रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारियां सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. ZEE PHH इसकी पुष्टि नहीं करता.)