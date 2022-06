Sidhu Moosewala Murder Case: दिल्ली कोर्ट ने पंजाब पुलिस को दी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने की अनुमति

Sidhu Moosewala Murder Case: सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली की अदालत ने इस मामले में पंजाब पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है. बता दें, आर्म्स एक्ट मामले में गैंगस्टर को उसकी रिमांड अवधि के अंत में दिल्ली पुलिस द्वारा पटियाला हाउस में पेश किया गया. जिसमें दिल्ली की अदालत ने यह अनुमति दी है.

आपको बता दें, अदालत में पंजाब पुलिस ने कहा कि वे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताक्ष करना चाहते हैं. इसपर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से पेश वकील ने पंजाब पुलिस के आवेदन का विरोध किया और कहा की ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर खतरा है. वकील का कहना है कि पंजाब पुलिस फर्जी मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई के साथ कुछ कर सकती है. वकील का कहना है कि सारी पूछताछ दिल्ली में ही करे साथ ही वर्चुअल भी पूछताछ कर सकती है.

#WATCH Punjab Police produces gangster Lawrence Bishnoi in Delhi court after formally arresting him in Sidhu Moose Wala murder case

The transit remand application submitted by Punjab Police is still under consideration by Delhi Court. pic.twitter.com/sKHA1iO6TX

— ANI (ANI) June 14, 2022