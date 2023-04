SRH vs DC Dream 11 Prediction: खेल में वापसी के लिए हैदराबाद-दिल्ली की टक्कर आज, जानें बेस्ट प्लेइंग 11

SRH vs DC Dream 11 Prediction: आज आईपीएल का 34वां मैच दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद (delhi capitals vs sunrisers hyderabad) के बीच खेला जाना है. बता दें, इसबार के आईपीएल में अब तक के हुए मैचों में हैदराबाद और दिल्ली दोनों का ही कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है. दिल्ली कैपिटल्स (delhi capitals) इस सीजन में अपने अभियान की सबसे खराब शुरुआत की है और 5 मैचों से अब तक हार गए हैं. वहीं, हैदराबाद भी 6 मैचों में से 2 मैच पर ही जीत हासिल कर पाई है.

SRH vs DC LIVE Streaming: जानें कहां और कैसे देखें फ्री में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल का लाइव मैच

इस खबर में हम आपको बताएंगे दिल्ली (DC) और हैदराबाद (SRH) ड्रीम 11 टीम (SRH vs DC Dream 11 Team) के बारे में.

IPl 34th Match -

SRH vs DC

Toss - 7 PM

Venue - Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad

Date - Monday, April 24, 2023

Time - 7:30 PM

पिच रिपोर्ट (PITCH REPORT):

आज का मैच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस मैच में पिच से उम्मीद है कि बल्लेबाजों को ठीक सहारा मिलेगा. पिछले पांच T20 मैचों में औसत पहले इनिंग्स स्कोर 186 रन रहा है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम बॉलिंग करने का फैसला अगर लेती है, तो अच्छा खेल देखने को मिल सकता है.

सनराइजर्स हैदराबाद संभावित प्लेइंग 11 (SRH Playing 11)

हैरी ब्रूक, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, एडेन मार्करम, हेनरिक क्लासेन, वाशिंगटन सुंदर, मार्को जानसन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मारकंडे, उमरान मलिक.

दिल्ली कैपिटल्स प्लेइंग 11 (DC Playing 11)

डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ, फिल साल्ट, मिचेल मार्श, मनीष पांडे, अक्षर पटेल, अमन हकीम खान, ललित यादव, कुलदीप यादव, एनरिच नार्जे, इशांत शर्मा

