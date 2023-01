Aadhaar Card Address Update: आज के समय में आधार कार्ड का क्या महत्व है ये हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं. ऐसे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (uidai) ने आधार कार्ड होल्डर के लिए नई सुविधा निकाली है, जिससे वो मुखिया के किसी भी डाक्यूमेंट से अपने आधार में निवास पते को ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं. आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैस आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन आधार में अपने पते को बदल सकते हैं.

UIDAI enables ‘Head of Family’ based online address update in Aadhaar.

HoF based online address update to benefit residents who don’t have supporting documents in their own name.

— Aadhaar (UIDAI) January 4, 2023