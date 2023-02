Internet Services Down: देशभर में वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क हुए डाउन, यूजर्स परेशान

Vodafone Idea down: देश के कई हिस्सों में वोडाफोन और आइडिया के नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे ग्राहकों को शुक्रवार को नेटवर्क नहीं मिलने के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है. जिसके कारण शिकायतों की लाइन लग गई.

अगर मोबाइल या लैपटॉप पर काम करते वक्त नेटवर्क चली जाए, तो हर कोई परेसान हो जाता है. बिना इंटरनेट आजकल कोई भी काम नहीं हो सकता है. ऐसे में अगर कुछ देर के लिए भी नेटवर्क गायब हो जाए, तो सारे काम रूक जाते हैं. इस बीच देश के कई शहरो में वोडाफोन और आइडिया के नेटवर्क आज दोपहर से ठर रहे.

भारत भर के तमाम उपयोगकर्ताओं ने एक ही समस्या की सूचना दी, जिसमें कॉलिंग और इंटरनेट सेवाओं के नहीं चलने की शिकायत की गई है. वोडाफोन आइडिया के उपयोगकर्ताओं ने नेटवर्क के साथ समस्याओं का सामना करने के बाद शुक्रवार दोपहर आउटेज की सूचना कंपनी में दी. ऐसे में अब इसे सही करने पर काम किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई यूजर्स ने ट्वीट किया है. जिसमें कहा गया है कि VI नेटवर्क सेवा डाउन है जबकि कई ने नेटवर्क ना आने की शिकायत की है. एक यूजर ने लिखा, मेरा #VodafoneIdea #VI एक घंटे से काम नहीं कर रहा है, मुंबई सर्कल में किसी और को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जिसके जवाब में कई लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए इसी तरह की दिक्कतों का सामना करने की सहमति जताई है.

My VodafoneIdea #VI not working since an hour, anybody else facing the same issue in Mumbai Circle? VodafoneIdeadown Vidown AshwiniVaishnaw DevusinhOffice devusinh

— Karan Shah (kks_karan) February 3, 2023