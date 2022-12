Himachal new CM Sukhvinder Singh Sukhu: जानिए कौन हैं हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

Who is Himachal Pradesh new CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा शनिवार को हो गई है. प्रदेश की जनता को उनके नए सीएम मिल चुके हैं. सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल (Himachal New CM Sukhvinder Singh Sukhu) प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. वहीं, डिप्टी सीएम के लिए मुकेश अग्निहोत्री के नाम पर मुहर लगाई गई है.

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नवनिर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री को लेकर आज विधानसभा में विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें सीएम पद के लिए सबकी सहमति से सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगाई गई है. इस दौरान बैठक में कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा वीरभद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद हैं.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल के नेता यानी मुख्यमंत्री (हिमाचल प्रदेश का) के रूप में चयन किया है और उपमुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री को चयन किया है.

इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि सर्वसम्मति से सारे विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को विधायक दल का नेता चुना है. कल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. वहीं, उपमुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री को चुना गया है. ये आलाकमान का निर्णय है.

सीएम बनने के साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सफर के बारे में मीडिया से साझा किया. उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश की जनता का शुक्रगुजार हूं. उन्होंने कहा कि मैंने आम परिवार से निकलकर राजनीतिक सफर की शुरुआत की है. मुझे एनएसआईयू का कार्यकर्ता राजीव गांधी जी ने बनाया. युवा कांग्रेस का अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने बनाया. प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी ने बनाया और गांधी परिवार का मेरे जीवन पर काफी योगदान रहा है. इस योगदान के लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं.

उन्होंने आगे कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है. राज्य के विकास के लिए हमें काम करना है. राजनीति की जो सीढियां मैंने चढ़ी हैं उसमें गांधी परिवार का बहुत योगदान रहा है. जो वादे हमने जनता से किए उसे लागू करने की जवाबदेही मेरी है. हम सत्ता, सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता परिवर्तन के लिए लाए हैं.

कौन हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू?

58 वर्षीय सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस कैंपेन कमेटी के प्रमुख हैं. वह हिमाचल में रिकॉर्ड 5वीं बार विधायक चुने गए हैं. इस बार उन्होंने भाजपा के विजय अग्निहोत्री को हराया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्म 26 मार्च 1964 को हुआ है. उनकी पत्नी का नाम कमलेश ठाकुर हैं. जिससे उनकी दो बेटियां हैं.

उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पीजी और एलएलबी की पढ़ाई की है. बता दें, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी. वे कॉलेट छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष भी रहे. सुखविंदर सिंह दो बार शिमला नगर निगम पार्षद चुने गए. साल 2013 में हिमाचल कांग्रेस के प्रमुख पद तक पहुंचे से लेकर 2019 तक राज्य इकाई के प्रमुख बने रहे.

सुखविंदर सिंह सुक्खू साल 2003, 2007, 2017 में हमीरपुर जिले की नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए. वहीं. 2022 के चुनाव में भी उन्होंने नादौन सीट पर शानदार जीत दर्ज की है.

