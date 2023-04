Wrestlers PC LIVE: पहलवानों का कहना बृजभूषण सिंह को तुंरत भेजे जेल, नहीं तो जारी रहेगा धरना

Wrestlers PC LIVE: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित कई खिलाड़ी रविवार 23 अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहुंच गए थे. उसके बाद से वह धरने पर बैठे हैं. ऐसे में आज भी यह प्रदर्शन लगातार जारी है. बता दें, इस मामले पर पहलवानों ने जनवरी में भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था. ऐसे में कुछ देर पहले पहलवानों के प्रेस कॉन्फेंस की है.

पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि, आज कोर्ट का फैसला आया है लेकिन दिल्ली पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है. हम 6 दिनों से बैठे हैं. दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर ही हमारा अगला कदम होगा. हमारी मांग है कि WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को जेल में डाला जाए. मेरी PM से नैतिकता के आधार पर अपील है कि उन्हें हर एक पद से हटाया जाए. जब तक वे उस पद पर रहेंगे वे उस पद का दुरुपयोग करेंगे और जांच को प्रभावित करेंगे. सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है.

वहीं मीडिया से बात करते हुए पहलवानों ने कहा कि आप स्पोर्ट्स को बचाने के लिए हमारे समर्थन में आइए. ये लड़ाई सिर्फ FIR की नहीं है. FIR पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी. खेलों को ऐसे लोगों के चंगुल से बचाना होगा. साथ ही पहलवानों ने साफ कर दिया कि किसी कमेटी को वह कोई जवाब नहीं देंगे, जब तक बृजभूषण सिंह जेल में नहीं जाते हैं, तब तक धरना जारी रहेगा.

WATCH | Wrestlers' petition seeking registration of FIR against WFI president Brij Bhushan | "...Our protest will continue until he is sent to jail," says wrestler Bajrang Punia.

SG Tushar Mehta today apprised Supreme Court that the Delhi Police will register FIR by today… https://t.co/h8yp5wS5Xh pic.twitter.com/u2kMC593Ri

— ANI (ANI) April 28, 2023