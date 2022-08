ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ 19 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਕੰਧ ਅਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਫ਼ੋਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ।

In a spl. search operation today in Patiala Central Jail 19 mobiles have been recovered, they were hidden by digging wholes in walls and floor.

Good job by Officers & Staff of Central Jail Patiala.

We are committed to make our Jails Drug Free & Mobile Free. pic.twitter.com/1UG2ysfq7Z

— Harjot Singh Bains (@harjotbains) August 7, 2022