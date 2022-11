ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਮਤਲਬ

Alia Bhatt daughter name meaning news: ਆਲੀਆ ਭੱਟ (Alia Bhatt) ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ (Ranbir Kapoor) ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਲੀਆ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

Alia Bhatt's daughter name meaning:

ਆਲੀਆ ਭੱਟ (Alia Bhatt) ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਮਤਲਬ ਹੈ... ਰਾਹਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਰਗ, ਸਵਾਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਤਰਾ... ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਰਾਮ, ਰਾਹਤ... ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ... ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਹਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ (Ranbir Kapoor) ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਲੀਆ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਆਲੀਆ-ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਮਾਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਾ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।

