Amritpal Singh latest news: पटियाला से सामने आया अमृतपाल सिंह का एक नया CCTV वीडियो

Amritpal Singh latest Patiala CCTV video news: अमृतपाल सिंह कहां है (Where is Amritpal Singh)? आज के समय में यह एक बड़ा सवाल है. हालांकि 'वारिस पंजाब दे' के मुखी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. जांच के दौरान अमृतपाल सिंह की कई जगहों से अलग-अलग सीसीटीवी और तस्वीरें सामने आ रही हैं।

इसी बीच अमृतपाल का एक नया सीसीटीवी वीडिओ सामने आया है जिसमें 'वारिस पंजाब दे' का मुखिया पंजाब के पटियाला की गलियों में घूमता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह सीसीटीवी फुटेज 20 मार्च 2023 का है. यहां यह भी बताना जरूरी है कि पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को 'ऑपरेशन अमृतपाल सिंह' शुरू किया था.

Where is Amritpal Singh? अमृतपाल सिंह कहां है?

हाल ही में अमृतपाल सिंह के कई सीसीटीवी फुटेज जारी किए गए थे, जिसमें अमृतपाल को हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर दिखाया गया था. पंजाब के पटियाला से अमृतपाल सिंह का ताजा सीसीटीवी वीडियो हरियाणा पुलिस के बयान के एक दिन बाद सामने आया है.

बता दें कि हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को कहा था कि उन्होंने राज्य भर में सतर्कता बढ़ा दी है और सभी कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है. हाल ही में आईजी पंजाब ने जानकारी दी थी कि अमृतपाल सिंह की आखिरी लोकेशन हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से मिली थी, हालांकि अमृतपाल और उसका साथी पापलप्रीत सिंह अभी फरार हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह और उसके साथी ने कथित तौर पर 19 मार्च को कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में एक महिला के घर में शरण ली थी. बता दें कि महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

