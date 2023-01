ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਸੁਆਗਤ 'ਚ ਬਣਾਏ ਇੰਨੇ ਪਕਵਾਨ ਕਿ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ; 4 ਦਿਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ

Family Welcome With 379 Dishes At Home: ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਵ ਜਵਾਈ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਪੱਛਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਵਾਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਵਾਈ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ (Andhra Pradesh family prepares 379 dishes) 379 ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸ ਨੇ ਜਵਾਈ ਲਈ 379 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਦੇਖ ਕੇ (Family Welcome Son In Law)ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜਵਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰਸਾਪੁਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ (Andhra Pradesh family prepares 379 dishes) ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 379 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ--- (Family Welcome With 379 Dishes At Home)