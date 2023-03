Punjab news: बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की थी तैयारी, बंबीहा ग्रुप के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार

Punjab's Babbu Maan and Mankirt Aulakh on Bambiha Group target news in Hindi: पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala murder) की मौत के बाद पंजाब में गैंगस्टरों से जुड़ी कई खबरें सामने आई हैं। इसी बीच एक खबर सामने आ रही है कि पंजाबी गायक बब्बू मान और मनकीरत औलख को भी मारने की योजना थी और इस मामले में बंबीहा ग्रुप के 4 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है.

बता दें कि पंजाब पुलिस राज्य में गैंगस्टरों के खात्मे के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इसी बीच बंबीहा ग्रुप के 4 गैंगस्टर्स को चंडीगढ़ स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है. गौरतलब है कि इनके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किये गए हैं. बताया जा रहा है कि यह अपराधी पंजाबी गायक बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की तैयारी कर रहे थे.

इस संबंध में खुलासा पकड़े गए बदमाशों ने खुद किया है और इस मामले में चंडीगढ़ की स्पेशल सेल द्वारा कार्रवाई की गई है.

हाल ही में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (Sidhu Moosewala murder) के मुख्य आरोपी कहे जाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वह दावा कर रहा है कि हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है.

लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उसे इस हत्या के बारे में पता था लेकिन इस हत्या की पूरी प्लानिंग गोल्डी बराड़ और सचिन बिश्नोई ने की थी.

इतना ही नहीं इस इंटरव्यू के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी दावा किया कि उनका पंजाबी इंडस्ट्री के कलाकारों से कोई लेना-देना नहीं है।

