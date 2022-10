ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ' ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ,ਇੱਕ ਵਰਦੀ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 'ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ' ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਈ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ,ਇੱਕ ਵਰਦੀ' ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਫੇਰ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਹੁਣ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ,ਇੱਕ ਵਰਦੀ'। ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਲੋਕ-ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।

PM Modi’s concept of one nation, one uniform for the cops is against the federal spirit of our constitution as well as of the country. The saffron party must not attempt to paint the entire country with the same brush.

