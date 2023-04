Derabassi Kidney Racket news: डेराबस्सी किडनी स्कैंडल में बड़ी कार्रवाई

Derabassi Kidney Racket hospital news: डेराबस्सी के इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल (Indus Hospital Derabassi news) में जो किडनी रैकेट सामने आया है उसको लेकर DC मोहाली आशिका जैन की ओर से SDM डेरा बस्सी की अगुवाई में एक जाँच टीम का गठन किया गया है.

इसके साथ ही डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (DRME) की ओर से अस्पताल का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है.

इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से भी एक स्पेशल टीम तैयार की गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसका अध्यक्ष SP रूरल नवरीत विरक को लगाया गया है. यह तीन सदस्य की स्पेशल टीम पूरी जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी.

पुलिस जांच में सामने आया है कि डेराबस्सी के इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल (Indus Hospital Derabassi news) की ओर से अभी तक क़रीब 35 लोगों के एक किडनी ट्रांसप्लांट किए गए हैं. इन सबकी जांच की जा रही है और इसके साथ यह भी सामने आया है कि इस किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर क़रीब 25 लाख रुपये का लेन देन हुआ है लेकिन जिसने किडनी दी उस व्यक्ति को पैसे नहीं मिले हैं.

इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गिरोह में शामिल लोग पैसों का लालच देकर गरीब आदमी से किडनी खरीदते थे और फर्जी दस्तावेज बना कर उसे मरीज का रिश्तेदार बता के ट्रांसप्लांट किया जाता था. इसे अलावा जांच में अस्पताल में कई अनियमितताओं का भी पर्दाफाश हुआ है.

खबरें यह भी आ रहीं हैं कि जांच में यह सामने आया है कि किडनी ट्रांसप्लांट के तार अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हैं. अस्पताल की तरफ से जरूरतमंद लोगों को 16 से 25 लाख में किडनी बेची जा रही थी.

