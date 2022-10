ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਦੁਰਗਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੌਰਾਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲਾਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal) ਦੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ’ਚ ਮੱਲ ਨਦੀ (Mal River) ਦੇ ਤੱਟ ’ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਚੇਤ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ (Announcement) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

Anguished by the mishap during Durga Puja festivities in Jalpaiguri, West Bengal. Condolences to those who lost their loved ones: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) October 5, 2022