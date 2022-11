Elon Musk ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; Blue Tick ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ

Twitter blue tick Subscription: ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ Twitter ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Elon Musk ਨੇ ਸੀਈਓ ਪਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਫੀਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੌਲੀ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਪੇਡ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀ-ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਲੂ ਟਿੱਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਬਲੂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਫੀਸ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਬਲੂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਟਵਿਟਰ ਬਲੂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ $8 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 712 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022