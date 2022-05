सिद्धू मुसेवाला के गांव की गलियां सुनसान..हर तरफ मातम, किसी घर में नहीं जला चूल्हा

Sidhu Moosewala: चंडीगढ़: पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था पर एक के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है. अब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हुई मौत के बाद पंजाब में हालात तनावपूर्ण हैं. पंजाब सरकार पर सिद्धू मूसेवाला के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा और पंजाब सरकार के सुरक्षा तंत्र की निंदा की जा रही है.

मुसेवाला की हत्या के मामले में अब तक लगे आरोप यह भी कहते हैं कि गैंगस्टर काफी समय से उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों को इसका पता नहीं चला. पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला को पिछले कुछ समय से जान से मारने की धमकी मिल रही थी.

Moosa village, Mansa | Morning visuals from outside the residence of Punjabi singer Shubhdeep Singh Sidhu, popularly known as Sidhu Moose Wala, who was shot dead in Mansa district on May 29 evening. pic.twitter.com/xPCi128btN

— ANI (@ANI) May 30, 2022