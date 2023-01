Golden Globe 2023 'ਚ RRR ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ: 'Naatu Naatu' ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਗੀਤ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ

Golden Globe Awards 2023: ਗੋਲਡਨ ਗਲੋਬ ਐਵਾਰਡਸ ਦਾ 80ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਬੇਵਰਲੀ ਹਿਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਗੋਲਡਨ ਗਲੋਬ ਐਵਾਰਡ (Golden Globe Awards) ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਐਸਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਰਆਰਆਰ (RRR) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੋਲਡਨ ਗਲੋਬ ਐਵਾਰਡਜ਼ (Golden Globe Awards 2023)ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ (RRR) ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਟੂ ਨਾਟੂ (Natu Natu) ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਮੂਲ ਗੀਤ ਦਾ (Best Original Song) ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਆਰਆਰਆਰ (RRR) ਵੀ ਆਸਕਰ ਦੀ ਹੁਣ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਮੂਲ ਗੀਤ (Best Original Song)ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਆਰਆਰ (Film RRR) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੈਲੋ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੂਨੀਅਰ ਐਨਟੀਆਰ, ਰਾਮ ਚਰਨ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ (Best Original Song)ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ (SS Rajamouli’s RRR) 'ਆਰਆਰਆਰ' ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਗਲੋਬ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਮੂਲ ਗੀਤ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

An outstanding achievement for my Kshana kshanam music director ⁦@mmkeeravaani⁩ ..His RRR song won the golden globes for best song in competition with Rihanna, Lady gags etc ..Hey keeravani, WAY TO GO ..KEEP SOARING! pic.twitter.com/BZL8buVz1j

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 11, 2023