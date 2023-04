Punjab Breaking news today Live Updates: बैसाखी पर अमृतपाल के लिए पंजाब पुलिस का पहरा

Punjab Breaking news today Live Updates: पंजाब में आज जहां बैसाखी का त्यौहार जोर शोर से मनाया जा रहा है वहीं 'भगोड़े' अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh news) को लेकर पंजाब पुलिस ने कड़ा पहरा दिया हुआ है. अमृतपाल की गिरफ्तारी एक बड़ा सवाल बना हुआ है. इसके साथ ही जालंधर उप चुनाव (Jalandhar Bypoll Election 2023) को लेकर भी पंजाब का सियासी माहौल गरम हुआ पड़ा है.

'भगौड़े' अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर है और अमृतपाल सिंह की तलाश जारी है. कुछ दिन पहले 'वारिस पंजाब दे' के मुखी अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh news) का करीबी पपलप्रीत सिंह गिरफ्तार हुआ था जिसके बाद उसे असम ले जाया गया है.

इसके अलावा अगर बात करें जालंधर उप चुनाव (Jalandhar Bypoll Election 2023) की तो भाजपा, अकाली दल, कांग्रेस, और 'आप' द्वारा अपने उम्मीदवारों का एलान कर दिया गया है. अगर आप भी पंजाब से जुड़ी हर ताज़ा खबर और अपडेट जानने के लिए उत्सुक रहते हैं तो आप बिलकुल सही जगह आए हैं.

(For more news apart from Punjab Breaking news today about Amritpal Singh, Jalandhar Bypoll Election Result 2023 Live Updates and Baisakhi, stay tuned to Zee PHH)