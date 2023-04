Punjab Breaking news today Live Updates: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को विजिलेंस ने किया तलब

Punjab Breaking news today Live Updates: पंजाब से कल यानी 10 अप्रैल को एक बड़ी खबर सामने आई कि 'वारिस पंजाब दे' के मुखिया अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh news) का करीबी पपलप्रीत सिंह गिरफ्तार कर लिया गया. पंजाब में रह रहे लोग अमृतपाल से जुड़ी हर खबर जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. यहां आपको पंजाब से जुड़ी हर ताज़ा खबर और अपडेट मिलेगी.

'भगौड़ा' अमृतपाल सिंह फिलहाल अभी भी फरार है लेकिन पंजाब पुलिस का दावा है कि उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh news) और उसके अलावा पंजाब की आज की बड़ी और ताज़ा खबरें आपको यहां मिलेंगी.

