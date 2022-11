ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੇਡ

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੇਡ

ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜੇਆਣਾ ਕੋਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਇਕ New Way, Drug Counselling And Re habilitation Centre ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰ ਉਥੇ 30 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ।