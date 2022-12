ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਲਾੜੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Mumbai wedding viral news: ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 494 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁੜਵਾ ਭੈਣਾਂ ਰਿੰਕੀ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 36 ਸਾਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਤੁਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਕੀ, ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿੰਕੀ-ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੁਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜਵਾ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਮਾਲਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੁੜਵਾ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆ ਪੰਗਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੁਲ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੁਲ ਨੂੰ ਜੈਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ! ਡਰਾਈਵਰ ਚੀਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਰਾਹਗੀਰ, FIR ਦਰਜ

(For more viral news related to Mumbai and wedding, stay tuned to Zee PHH)