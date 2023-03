Operation Amritpal Singh Latest News: जानिए पंजाब में कब तक बंद रहेगा इंटरनेट; जारी किए नए आदेश

Operation Amritpal Singh Latest News: पंजाब में 'वारिस पंजाब दे' के मुखी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है. जहां पंजाब पुलिस का कहना है कि अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है वहां अमृतपाल के समर्थकों का कहना है कि पुलिस ने 'वारिस पंजाब दे' के मुखी को गिरफ्तार किया हुआ है लेकिन वह बता नहीं रहे हैं. ऐसे में पंजाब के कानून विवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर लगे प्रतिबंध (Internet Services suspended in Punjab news today) को आगे बढ़ा दिया गया है.

इस संबंधी नए निर्देश पंजाब सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं. जनता के हित में पंजाब के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं 20 मार्च (12:00 घंटे) तक निलंबित की गई हैं.

इससे पहले शनिवार को जारी किए गए निर्देश के मुताबिक पंजाब में इंटरनेट सेवाएं 19 मार्च 12 बजे तक के लिए बंद की गई थी लेकिन अब यह 20 मार्च 12 बजे तक (Internet Services suspended in Punjab news today) के लिए कर दी गई है.

बता दें कि 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया है और इस दौरान उसकी दो कारों को भी जब्त कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: Amritpal Singh News LIVE Updates: पंजाब में 20 मार्च तक इंटरनेट सेवाएं बंद!

वहीं जालंधर पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने जानकारी दी कि बंदूकधारियों को पकड़ लिया गया है और उनके हथियारों की वैधता की जांच की जा रही है। उनका कहना है कि अमृतपाल सिंह को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस के जवान जुटे हुए हैं और अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें: Rashifal: सिंह कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए आज सूर्य देव की उपासना करना होगा शुभ, चमक सकती है किस्मत

(For more latest on Operation Amritpal Singh, stay tuned to Zee PHH)