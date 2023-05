Mohali News: 4 युवतियों सहित 6 आरोपी चिट्टा पीते रंगे हाथ गिरफ्तार!

Punjab's Mohali News in Hindi today, Police arrests 6 people including 4 women consuming drugs: पंजाब के मोहाली जिले से एक खबर सामने आ रही है जहां पुलिस ने 4 युवतियों सहित 6 आरोपियों को रंगे हाथ चिट्टा पीते हुए गिरफ्तार किया है. पंजाब में बीते कुछ दिनों से नशे से जुड़ी बहुत सी खबरें सामने आ रही है, जहां लोग नशे के लिए एक दुसरे को मारने तक पर आ गए हैं.

बता दें कि मोहाली के थाना फेस 11 पुलिस द्वारा चार युवतियों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गौरतलब है कि मोहाली के थाना फेस 11 पुलिस द्वारा 18 मई को झगड़े का मामला दर्ज किया गया था.

आरोपियों की तलाश करते हुए पुलिस द्वारा सेक्टर 67 के मकान में रेड की गई जहां चार युवतियां चिट्टा पीते हुए गिरफ्तार की गई. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों से हीरोइन व नशीला पाउडर भी बरामद किया है.

फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

नशे से जुड़ी एक खबर पंजाब के मोगा जिले से भी आई जहां नशे के लिए एक पति ने अपनी पत्नी पर तेज़धार हथियार से हमला कर दिया. ऐसी ही एक खबर मोगा से कुछ दिन पहले आई थी जहां एक भाई ने अपने नशेड़ी भाई को मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि वह नशे की हालत में अपने घरवालों से मारपीट करता था.

ऐसी ही तरन तारन से आज एक खबर आए थी जहां कस्बा भिखिविंड स्थित गुरुद्वारा साहिब के शौचालय में स्मैक पीते युवक की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई.

- मोहाली से मनीष शंकर की रिपोर्ट

