Punjab Budget Session 2023: पंजाब विधानसभा में उठा 'आपरेशन अमृतपाल सिंह' का मुद्दा, एनएसए लगाने पर अकाली दल ने का किया विरोध

Punjab Vidhan Sabha Budget Session 2023: 'वारिस पंजाब दे' के मुखी अमृतपाल सिंह, जिसे पंजाब पुलिस द्वारा 'भगोड़ा' करार किया गया है, उसका मुद्दा बुधवार को पंजाब विधानसभा में उठाया गया. इस दौरान जहां पंजाब कांग्रेस द्वारा वाकआउट किया गया वहीं शिरोमणि अकाली दल के एमएलए मनप्रीत अयाली ने अमृतपाल सिंह (Operation Amritpal Singh latest news) और उसके साथियों पर लगाए गए एनएसए एक्ट का विरोध किया और एनएसए हटाने की मांग की.

इस दौरान पंजाब विधानसभा (Punjab Vidhan Sabha Budget Session 2023) में मनप्रीत अयाली ने कहा कि जिन्होंने कानून की उल्लंघन की है उनके खिलाफ कानून अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि इस क्रम में जिन बेकसूर सिख नौजवानों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.

'ऑपरेशन अमृतपाल सिंह' (Operation Amritpal Singh latest news) पर देश विदेश में बैठे सिख समुदाय पर भी गलत असर पड़ रहा है और वह काफी चिंता में है, अयाली ने कहा. हाल ही में शिरोमणि अकाली दाल ने ट्वीट के जरिये बेकसूर युवकों की मदद के लिए एक लीगल कमेटी का ऐलान किया और तथा वकीलों की सूची जारी की.

हालांकि भाजपा एमएलए अश्वनी शर्मा ने शिरोमणि अकाली दल के स्टैंड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसमें सिख शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि अमृतपाल खुद को देश का नागरिक नहीं मानता और जिन लोगों ने देश के तिरंगे का अपमान किया और पंजाब को दोबारा बुरे में धकेलने की कोशिश की उसे सहन नहीं किया जा सकता.

अश्वनी शर्मा ने यह भी कहा कि किसी भी बेकसूर पर एक्शन नहीं होना चाहिए और सरकार को भी सुझाव दिया कि इस पर सावधानी से कदम उठाना चाहिए. दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के विधायकों ने सदन में हंगामा किया और आरोप लगाया कि पंजाब में 'आपरेशन अमृतपाल सिंह' के आड़ में बेकसूर नौजवानों को परेशान कर उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है.

