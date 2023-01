ਕਬੂਲ ਹੈ! ਆਖਰ 'ਚ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਆਦਿਲ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ

Rakhi Sawant and Aadil Khan Durrani marriage news: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ 'ਡਰਾਮਾ ਕੁਈਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਦੁਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪਤੀ ਆਦਿਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿਲ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਆਦਿਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਲ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਆਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਆਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ।"

ਜਦੋਂ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਦਿਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

