Republic Day 2023: ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ; 'ਰਾਫੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੱਕ ਦਿਖੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ'

Happy Republic Day 2023: ਭਾਰਤ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 74ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਡਿਊਟੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੇਡ 'ਚ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 50 ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ (Republic Day 2023) ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੇਲ ਫਤਾਹ ਅਲ-ਸੀਸੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 74ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

#WATCH | Tamil Nadu Governor RN Ravi takes the salute of the 74th Republic Day parade at Chennai pic.twitter.com/BSU0BKyzAg

