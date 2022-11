30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਭਰੂਣ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

Twin babies born via frozen embryos, Washington news: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਨੇਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਭਰੂਣ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਗਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਨੇਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 128 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ 'ਤੇ ਤਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਚਲ ਰਿਜਵੇ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਿਲਿਪ ਰਿਜਵੇਅ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ' ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬ੍ਰਿਓ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਿਡੀਆ ਐਨ ਅਤੇ ਟਿਮੋਥੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰਿਜਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ NEDC ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਭਰੂਣ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰੂਣ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਲਈ IVF ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

